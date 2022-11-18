Картункова — в роли Нади, а Дорохов — стюардесса: появились первые кадры со съемок новогоднего фильма «СамоИрония судьбы!»

Телеканал ТНТ готовит для своих поклонников фееричный подарок. Под занавес уходящего 2022 года канал покажет новогодний фильм «СамоИрония судьбы!». Ожидается, что картина станет главным событием уходящего телевизионного года.

Фильм представляет собой отрывки из популярных современных сериалов и старых культовых картин.

«Все роли в новогоднем фильме исполняют звезды ТНТ и топовые артисты российской эстрады. Знакомые по фильму сцены переплетутся с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальных хитов», — рассказали Teleprogramma.pro в пресс-службе телеканала ТНТ.

Михаил Галустян появится в роли пятиметровой куклы из сериала «Игра в кальмара». В картине будет 70 Жень Лукашиных, среди которых Павел Воля, Андрей Гайдулян, Серж Гореликов, Тимур Батрутдинов. Ольга Картункова в роли Нади, Денис Дорохов — стюардессы, Гарик Мартиросян — доктора Шпака.