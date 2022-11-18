Картункова — в роли Нади, а Дорохов — стюардесса: появились первые кадры со съемок новогоднего фильма «СамоИрония судьбы!»

Телеканал ТНТ готовит для своих поклонников фееричный подарок. Под занавес уходящего 2022 года канал покажет новогодний фильм «СамоИрония судьбы!». Ожидается, что картина станет главным событием уходящего телевизионного года.
Фильм представляет собой отрывки из популярных современных сериалов и старых культовых картин.
«Все роли в новогоднем фильме исполняют звезды ТНТ и топовые артисты российской эстрады. Знакомые по фильму сцены переплетутся с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальных хитов», — рассказали Teleprogramma.pro в пресс-службе телеканала ТНТ.
Михаил Галустян появится в роли пятиметровой куклы из сериала «Игра в кальмара». В картине будет 70 Жень Лукашиных, среди которых Павел Воля, Андрей Гайдулян, Серж Гореликов, Тимур Батрутдинов. Ольга Картункова в роли Нади, Денис Дорохов — стюардессы, Гарик Мартиросян — доктора Шпака.
ТНТ уже приступил к съемкам. А в распоряжении Teleprogramma.pro оказались первые кадры со съемочной площадки.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев. Фото: ТНТ
В фильме также появятся Азамат Мусагалиев, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Сергей Жуков, Клава Кока, Яна Кошкина, Алсу, Хабиб, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Асти и другие.
Денис Дорохов (на фото справа) в роли стюардессы. Фото: ТНТ
Гарик Мартиросян в роли доктора Шпака. Фото: ТНТ
Тимур Батрутдинов в роли Жени Лукашина. Фото: ТНТ