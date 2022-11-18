Рыдающая Поплавская рассказала о мобилизованном сыне: «Я боюсь»

Сын Яны Поплавской добровольно мобилизовался, об этом артистка рассказала Борису Корчевникову в программе «Жизнь и судьба». Она не скрыла, что боится за него, но не препятствует и не отговаривает.

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Режиссер Клим Поплавский ни о чем не сообщил матери и улетел в Чечню, где прошел соответствующую подготовку. И уже в декабре отправится на Донбасс.

«Отговаривать его я не могу, не имею права. Я приоткрыла рот, чтобы сказать, что я боюсь. Я боюсь! Я думаю, что любая мать боится. Но он, видя это мое движение, меня обнял и сказал: «Я тебя прошу, ничего не говори, потому что тогда я подумаю, что все эти годы ты растила меня не так, как ты говорила». Я замолчала, обняла его и сказала ему, что я им горжусь, я его люблю», — поведала Яна Поплавская со слезами на глазах.

Борис Корчевников поблагодарил Яну Поплавскую за сына. А она сказала, что надо благодарить самого Клима.