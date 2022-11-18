«Дети – это ответственность двух людей»: Ефременкова ошарашила неоднозначным заявлением об отце сыновей-близнецов

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир в сентябре этого года стали родителями сыновей-близнецов.
Пара трогательно заботится о детях, постоянно требующих к себе внимания. Юлия Ефременкова и Мондезир делают все вместе. Между тем, подписчикам молодых родителей кажется, что молодая мать пытается переложить свои обязанности на отца.
В Сети возмущены тем, что Юлия Ефременкова так нещадно эксплуатирует папу сыновей-близнецов Мондезира. Подписчики высказали Юлии, что по их мнению, она должна давать Мондезиру возможность отдыхать. В ответ Ефременкова завелась, уточнив, что никто Мондезира не заставляет, и тот иногда может спать до обеда. Так что, в защитниках он точно не нуждается.
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«Давать отдыхать? А его что – кто-то заставляет? Дети – это ответственность двух взрослых людей, у них есть мама и папа, и заниматься детками должны оба родителя. Наш папа спал сегодня до 14 часов дня. Так что, не переживайте. Я думаю, он выспался», - сказала, как отрезала Юлия Ефременкова.