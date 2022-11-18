Королевский эксперт рассказала, приедут ли Гарри и Меган на Рождество к Карлу III

В Сети появилась информация, как члены британской королевской семьи собираются провести Рождество. Королевский эксперт Кэти Никол отметила, что при жизни Елизавета II имела традицию устраивать большой семейный праздник в загородном поместье Сандрингем. И в этом году ее сын Чарльз, ставший новым правителем Великобритании, повторит это празднование в духе матери.
Принц Уильям и принцесса Кейт обычно проводили Рождество с Миддлтонами, но в этот раз, похоже, присоединятся к королю. Их дети, скорее всего, тоже.
Но гораздо интереснее, что будут делать опальный принц Гарри и его жена-американка Меган Маркл, живущие в Калифорнии.
«Гарри и Меган были приглашены на Рождество, — цитирует королевского эксперта издание ET Canada. – Но, насколько мы понимаем, они не собираются приезжать в Великобританию. Они проведут праздный период в Калифорнии».
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Добавим, что в последний раз знаменитая семья собиралась вместе на Рождество в 2018 году.