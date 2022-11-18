Модельер раскрыл стройнящую хитрость Пеговой: «Создает вертикаль, вытягивает силуэт»

Ирине Пеговой удалось на премьере фильма «Покерфейс» в Москве говорить о себе. 44-летняя актриса пришла в платье, которое подчеркивало ее формы и визуально стройнило.
Модельер Наз Маер на пальцах разложил стилевую хитрость актрисы специально для Teleprogramma.pro.
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Ирина Пегова. Фото: Борис Кудрявов/ КП
«Однозначно это платье создает вертикаль, вытягивает силуэт и делает Ирину стройнее. Но есть ряд нюансов, которые делают образ неудачным.
Во-первых, это устаревший рукав в три четверти. Укорачивает длину рук, вкупе с таким откровенным вырезом визуально делает плечи объемнее, что не идет фигуре Пеговой.
Во-вторых, бант. Вообще непонятно, зачем он здесь нужен. Что подчеркивает? Что акцентирует? Я не знаю. К тому же, вид у банта потрепанный.
Что касается уместности, то образ уместный, если учесть нюансы, про которые я сказал выше, дополнить его жакетом и выбрать цвет из палитры, подходящей Ирины. Цвета на платье ее старят», — поведал Наз Маер Teleprogramma.pro.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: личный архив