Модельер раскрыл стройнящую хитрость Пеговой: «Создает вертикаль, вытягивает силуэт»

«Однозначно это платье создает вертикаль, вытягивает силуэт и делает Ирину стройнее. Но есть ряд нюансов, которые делают образ неудачным.

Во-первых, это устаревший рукав в три четверти. Укорачивает длину рук, вкупе с таким откровенным вырезом визуально делает плечи объемнее, что не идет фигуре Пеговой.

Во-вторых, бант. Вообще непонятно, зачем он здесь нужен. Что подчеркивает? Что акцентирует? Я не знаю. К тому же, вид у банта потрепанный.

Что касается уместности, то образ уместный, если учесть нюансы, про которые я сказал выше, дополнить его жакетом и выбрать цвет из палитры, подходящей Ирины. Цвета на платье ее старят», — поведал Наз Маер Teleprogramma.pro.