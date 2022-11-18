Бросил Арнтгольц, а потом и ее! Повереннова нашла способ задеть «предавшего» Руденко за живое

Анатолий Руденко когда-то бросил Татьяну Арнтгольц, также он поступил и с Дарьей Поверенновой, которая была старше его на 10 лет. Вспоминая о разрыве с возлюбленной, актер признался, что они тогда проговорили три дня. Расставание далось им нелегко.
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Дарья настолько тяжело пережила уход избранника из семьи (в гражданском браке они прожили 4 года, - Прим. ред.), что потом, когда сердечные раны немного затянулись, она буквально вычеркнула Анатолия из своей жизни. Завидев экс-возлюбленного на каком-то мероприятии, Повереннова делала вид, что не узнает его. Никакого приветствия и дружеского общения. Это, как намекал Руденко, его очень задевало. И он хотел наладить отношения с Дарьей.
«Он меня тоже бросил. Но я уже запретила себе так сильно переживать... Пострадала две недели, поплакала, и все. Оказалось, что Руденко мне просто морочил голову, своей женой он меня не видел, так как предложения я от него так и не услышала», — призналась актриса.
По материалам программы «Судьба человека».