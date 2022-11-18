Бросил Арнтгольц, а потом и ее! Повереннова нашла способ задеть «предавшего» Руденко за живое

Анатолий Руденко когда-то бросил Татьяну Арнтгольц, также он поступил и с Дарьей Поверенновой, которая была старше его на 10 лет. Вспоминая о разрыве с возлюбленной, актер признался, что они тогда проговорили три дня. Расставание далось им нелегко.

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