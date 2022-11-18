«Маленький, лохматенький»: экранная жена Нагиева Горбань предстала с годовалым сыном на борту самолета

Модель и звезда сериалов Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня» жену Дмитрия Нагиева, в эти хмурые ноябрьские дни предпочла сменить Москву на жарку Шри-Ланку.

Вместе с маленьким сыном Ниланом Мария Горбань решилась на длительный перелет. В микроблоге звезда экрана показала снимок, сделанный на борту самолета.

Мария Горбань запечатлелась на руках с годовалым сыном, отметив, что находящиеся рядом с ней пассажиры - герои, впрочем, как и она сама.

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