«Маленький, лохматенький»: экранная жена Нагиева Горбань предстала с годовалым сыном на борту самолета

Модель и звезда сериалов Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня» жену Дмитрия Нагиева, в эти хмурые ноябрьские дни предпочла сменить Москву на жарку Шри-Ланку.
Вместе с маленьким сыном Ниланом Мария Горбань решилась на длительный перелет. В микроблоге звезда экрана показала снимок, сделанный на борту самолета.
Мария Горбань запечатлелась на руках с годовалым сыном, отметив, что находящиеся рядом с ней пассажиры - герои, впрочем, как и она сама.
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«Мамы, летающие с малышами, герои! Люди, летающие рядом с мамами малышей, герои! У меня все!» - написала под фото Мария Горбань.
Мария Горбань с сыном Ниланом. Фото: соцсети
«Ваш маленький лохматенький герой посвящает в ряды героев», «Машенька, очень люблю за вами наблюдать», «Какой сладкий, классный сынок», «Наверное, успокоительное вы пьете», «Да, перелет - это сложно в плане эмоциональном. Удачи. Терпения. И мягкого приземления вам», - отреагировали на снимок подписчики Марии Горбань.
Напомним, сын Марии Горбань появился на свет в августе 2021 года. Произошло это прекрасное событие в одной из клиник Майами (США).