Светлана Крючкова раскрыла секрет популярности фильмов Эльдара Рязанова

В день 95-летия со дня рождения Эльдара Рязанова многие актеры отдают дань его памяти, вспоминая совместные работы и выражая уважение мэтру отечественного кино. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова рассказала о том, как Рязанов поддерживал актеров в трудные моменты: в его киноцентре «Эльдар» устраивались творческие вечера, и это становилось настоящим спасением для артистов.

«Он был очень тонким человеком. Очень деликатный. Он мог кричать на бездельников и непрофессионалов. Говорят, что он кричал на кого-то, да потому что они непрофессионалы. Я бы не то что кричала, а убила бы их.

С артистами он всегда был деликатен. Он старался услышать, что там внутри у самого артиста. Роли он уже пристраивал и переделывал, тихонечко корректировал под ту индивидуальность, которую он брал», — призналась Светлана Крючкова.