Светлана Крючкова раскрыла секрет популярности фильмов Эльдара Рязанова

В день 95-летия со дня рождения Эльдара Рязанова многие актеры отдают дань его памяти, вспоминая совместные работы и выражая уважение мэтру отечественного кино. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова рассказала о том, как Рязанов поддерживал актеров в трудные моменты: в его киноцентре «Эльдар» устраивались творческие вечера, и это становилось настоящим спасением для артистов.
«Он был очень тонким человеком. Очень деликатный. Он мог кричать на бездельников и непрофессионалов. Говорят, что он кричал на кого-то, да потому что они непрофессионалы. Я бы не то что кричала, а убила бы их.
С артистами он всегда был деликатен. Он старался услышать, что там внутри у самого артиста. Роли он уже пристраивал и переделывал, тихонечко корректировал под ту индивидуальность, которую он брал», — призналась Светлана Крючкова.
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На вопрос корреспондента издания «РИА ФАН» о секрете популярности фильмов Рязанова артистка ответила:
«Он никогда не снимал социальное кино, а все как-то больше о людях, о человеке, о личности, о жизни души человеческой, о взаимоотношениях. Время не имеет большого значения в его картинах, мне так кажется: они не так сильно привязаны ко времени, как к человеку. Человек во главе угла».