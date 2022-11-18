Любитель рвать штаны на танцполе: Тейлор Лотнер заказал у D&G два костюма на свадьбу

Тейлор Лотнер – продуманный оборотень. 11 ноября звезда «Сумерек» сыграл свадьбу со своей возлюбленной Тейлор Доум. На фотографиях с торжества, опубликованных в прессе, видно, что на официальной части он был в строгом смокинге Dolce & Gabbana, а для праздничной вечеринки оперативно переоделся в черный бархатный костюм. Оказалось, что оба наряда были сшиты для него дизайнерами D&G на заказ.

«Тей и я заранее обсудили смену образов для свадебной вечеринки, но последним аргументом лично для меня стало то, что пару месяцев назад мы были на свадьбе нашего друга, и на танцполе я сделал несколько сальто и шпагатов и в итоге полностью порвал свои штаны от костюма, - поделился 30-летний Лотнер с изданием People. - Я был так расстроен, потому что мне понравился тот костюм». «Поэтому я подумал: «Хорошо, мы определенно переоденемся, потому что я не хочу порвать свой костюм Dolce & Gabbana».

Стилист предложил актеру пару вариантов удобного танцевального костюма, но Тейлор влюбился в бархатный наряд и в итоге «зажигал» на свадьбе в нем. Он от души поблагодарил знаменитый бренд за образы, созданные специально для него. Понятно, что такую роскошь рвать в шпагате не захочется.