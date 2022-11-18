«Моя жизнь»: Марго Овсянникова из «Дома-2» заинтриговала страстным танцем с темнокожим красавцем

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова обожает интриги. Недоговаривать и оставлять многие вопросы открытыми - это вполне в стиле блондинки.

Она так и не рассказала, от кого же родила ребенка в марте этого года. Остается открытым и вопрос о замужестве. Про предложение Марго рассказывала, а про свадьбу молчит.

Более того, Марго Овсянникова не называет пол наследника, которому уже девять месяцев, и хотя все уже вычислили, что у нее мальчик, Марго предпочитает хранить интригу.

На этот раз Марго Овсянникова показала страстный танец. Партнером Марго стал темнокожий красавец. Вероятно, это профессиональный хореограф, но и об этом Овсянникова молчит, открывая простор для воображения и домыслов.