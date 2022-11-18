Бесстыжая Рудова вышла на люди, позабыв про белье: все разглядывают ее «кнопочки» (фото)

Наталья Рудова.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Фигура у знаменитой блондинки — глаз не оторвать!

Наталья Рудова накануне заставила говорить о себе. Знаменитая блондинка любит радовать своих фолловеров утренними селфи, показывая себя домашнюю и по-своему милую.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Что говорить, артистка в свои 38 лет выглядит просто роскошно. И ей совсем не нужны макияж и укладка, чтобы нравиться публике. Достаточно миловидных черт лица, стройной фигуры и ухоженных волос.

Однако на этот раз Наталья Рудова превзошла саму себя. Артистка запечатлелась для публики в топе, позабыв про бюстгальтер, который мог бы скрыть ее «кнопочки». Ну а поскольку этого не произошло, фолловеры знаменитости обсуждают их вовсю, радуясь зрелищу.

Читайте также