Бесстыжая Рудова вышла на люди, позабыв про белье: все разглядывают ее «кнопочки» (фото)

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Что говорить, артистка в свои 38 лет выглядит просто роскошно. И ей совсем не нужны макияж и укладка, чтобы нравиться публике. Достаточно миловидных черт лица, стройной фигуры и ухоженных волос.

Однако на этот раз Наталья Рудова превзошла саму себя. Артистка запечатлелась для публики в топе, позабыв про бюстгальтер, который мог бы скрыть ее «кнопочки». Ну а поскольку этого не произошло, фолловеры знаменитости обсуждают их вовсю, радуясь зрелищу.