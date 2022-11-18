До ЗАГСа дошел только с ней! Руденко объяснил почему предпочел молоденькую Дудину

Анатолий Руденко крутил роман с Татьяной Арнтгольц и Дарьей Поверенновой. Однако предложение руки и сердца сделал на тот момент молоденькой актрисе Елене Дудиной.

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При этом Руденко дал понять, что в свое время ушел от Арнтгольц, почувствовав, что она хочет замуж. К таким серьезным отношениям Анатолий тогда был не готов. С Поверенновой актер также прожил без штампа в паспорте.