Приходилось соответствовать? Руденко проболтался о романе с Поверенновой, которая старше на 10 лет

40-летний Анатолий Руденко охотно рассказывает о своих романах, которых у него было много. Продолжительные — с Татьяной Арнтгольц и Дарьей Поверенновой. Однако единственной, кому удалось довести актера мелодрам до ЗАГСа, оказалась его нынешняя жена Елена Дудина.

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