Приходилось соответствовать? Руденко проболтался о романе с Поверенновой, которая старше на 10 лет

Анатолий Руденко и Дарья Повереннова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

Актер дал понять, что серьезно повзрослел в отношениях с Дарьей.

40-летний Анатолий Руденко охотно рассказывает о своих романах, которых у него было много. Продолжительные — с Татьяной Арнтгольц и Дарьей Поверенновой. Однако единственной, кому удалось довести актера мелодрам до ЗАГСа, оказалась его нынешняя жена Елена Дудина.

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А вот, что Анатолий Руденко говорил о романе с Поверенновой, которая была на 10 лет его старше. Сейчас актрисе уже 50. Но выглядит она просто восхитительно, молодо и свежо.

«Там было такое, что нужно тянуться, соответствовать. В принципе, все с Дашей было у нас хорошо. Но бывает так, что встречаешь человека — и все, понимаешь, что пропал. Сопротивляться бесполезно», — заверил Руденко.

По материалам Woman Hit.

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