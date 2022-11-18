«Благодарю Бога каждый день!»: разведенный Прилучный вскружил голову молоденькой Брутян

Павел Прилучный чуть ли не на следующий день после тесного общения сделал Зепюр Брутян предложение руки и сердца. Молодожены во всю милуются на публике и постоянно признаются друг другу в любви.

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Поклонники «мажора» не сомневаются, что бывшей жене Прилучного едва ли приятно наблюдать со стороны за такой идиллией.

Так, молоденькая Брутян не постеснялась заявить о своих чувствах, дав понять, что боготворит мужа.