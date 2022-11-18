«Вместе празднуем день рождения Платона»: появились новости о бывшем муже Собчак Виторгане, якобы уехавшем в Израиль

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана Платону 18 ноября исполнилось шесть лет. Судя по всему, поздравлять мальчика будет все семейство — и со стороны мамы, и со стороны папы.