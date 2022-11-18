«Вместе празднуем день рождения Платона»: появились новости о бывшем муже Собчак Виторгане, якобы уехавшем в Израиль

Максим Виторган

Максим Виторган. Фото: Global Look Press

Мачеха Максима Виторгана Ирина Млодик сделала заявление.

Жену Эммануила Виторгана Ирину Млодик поклонники буквально атаковали. Ирина Млодик показала в микроблоге старшую дочку Этель, а подписчики потребовали от нее ответить за сына Эммануила Виторгана.

Всех жутко интересовало, где сейчас находится бывший муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган. Пользователи Сети уверены, что его нет в России, считается, что он эмигрировал в Израиль.

Ирина Млодик опровергла эту информацию.

«С чего вы взяли, что он уехал? Он в Москве. Завтра вместе празднуем день рождения Платона», — ответила Ирина Млодик в комментариях в Сети.

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Напомним, сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана Платону 18 ноября исполнилось шесть лет. Судя по всему, поздравлять мальчика будет все семейство — и со стороны мамы, и со стороны папы.

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