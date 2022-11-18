Миро припозорила стареющую Ходченкову (скоро 40), которая не спешит замуж за своего юнца: тайна раскрыта

Блогер Лена Миро рассказала публике, что 39-летняя актриса Светлана Ходченкова встречается с бизнесменом, который на пять лет ее моложе.

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Парень настроен серьезно – хочет позвать звезду замуж, а пока возит ее по Мальдивским островам и прочим курортам.

Лена Миро напомнила Светлане Ходченковой про ее завидный возраст и посоветовала не воротить носом от бойфренда, пусть и очень молодого.