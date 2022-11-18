Миро припозорила стареющую Ходченкову (скоро 40), которая не спешит замуж за своего юнца: тайна раскрыта

Блогер Лена Миро рассказала публике, что 39-летняя актриса Светлана Ходченкова встречается с бизнесменом, который на пять лет ее моложе.
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Парень настроен серьезно – хочет позвать звезду замуж, а пока возит ее по Мальдивским островам и прочим курортам.
Лена Миро напомнила Светлане Ходченковой про ее завидный возраст и посоветовала не воротить носом от бойфренда, пусть и очень молодого.
«Чего артистка мурыжит кавалера, непонятно. Может, ждет вариант получше? Девушка она, конечно, симпатичная, но вот-вот уже стукнет 40. Я считаю, что хватит уже ждать чего-то. Есть жених – выходи замуж. Возит в Париж или на Мальдивы? Ухаживает? Хочет жениться? Ну какого еще ты варианта ждешь, Свет?» - похихикала Лена Миро в своем ЖЖ.