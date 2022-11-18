«Не все потеряно»: Василиса Володина сделала судьбоносное предзнаменование для всех

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале в очередной раз напомнила, что небесные светила влияют на человека. Доказала Василиса Володина это чрезвычайно простым примером.

Астролог объяснила, почему в те или иные моменты жизни люди начинают себя ощущать по-другому, хотя окружающая действительность при этом совсем не поменялась.

И погода все та же, и инфляция не снизилась, и другие обстоятельства остались прежними. Но при этом ощущения у всех гораздо более позитивные и кажется, что жизнь налаживается.

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