«Я учился четыре года, а ты в кадре?»: молодой актер - о зависти к сыновьям Табакова, Ефремова и Янковского

Актер Глеб Калюжный с самого детства снимается в кино. К 24-м годам в активе у Глеба Калюжного работы в тридцати с лишним проектах.

Он снимался в таких сериалах, как «Вампиры средней полосы», «Полет», «Трудные подростки». По словам Глеба Калюжного, он успел заметить, что в актерской среде не очень-то хорошо относятся к детям известных артистов, которым работа досталась в наследство от именитых родителей.

«Точно знаю, что сейчас среди моих коллег есть те, кто думает: «Какого хрена я учился четыре года, а ты в кадре?» - рассказал Глеб Калюжный.

Между тем, сам артист не разделяет подобного отношения. Наследников известных семейств - Павла Табакова, Ивана Янковского, Никиту Ефремова Глеб Калюжный назвал огромными профессионалами, у которых готов учиться.

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