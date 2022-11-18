«Я учился четыре года, а ты в кадре?»: молодой актер - о зависти к сыновьям Табакова, Ефремова и Янковского

Актер Глеб Калюжный с самого детства снимается в кино. К 24-м годам в активе у Глеба Калюжного работы в тридцати с лишним проектах.
Он снимался в таких сериалах, как «Вампиры средней полосы», «Полет», «Трудные подростки». По словам Глеба Калюжного, он успел заметить, что в актерской среде не очень-то хорошо относятся к детям известных артистов, которым работа досталась в наследство от именитых родителей.
«Точно знаю, что сейчас среди моих коллег есть те, кто думает: «Какого хрена я учился четыре года, а ты в кадре?» - рассказал Глеб Калюжный.
Между тем, сам артист не разделяет подобного отношения. Наследников известных семейств - Павла Табакова, Ивана Янковского, Никиту Ефремова Глеб Калюжный назвал огромными профессионалами, у которых готов учиться.
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«Мне же тоже в какой-то степени повезло, меня заметили. Но при этом проделана огромная работа — и в грязи, и в говне, извиняюсь, закалялся в своей кино-жизни. Родиться в актерской семье — и фартовее, и тяжелее одновременно. Это две стороны одной медали, которых на самом деле три», - добавил Глеб Калюжный.
По материалам «СтарХита».