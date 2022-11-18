Пуговку сверху расстегнула и смотрит зазывно: ух, какой же сладкой бывает Михалкова – фото красоты

Юлия Михалкова показалась перед поклонниками в необычном имидже на фото в соцсетях. На ее голове оказался черный парик с кудрями, а фигуру она подчеркнула при помощи изумрудного платья.

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Михалкова подчеркнула объемный бюст, расстегнув сверху пуговицы, при этом игривость звезда показала при помощи взгляда.

Наверное, это редкий дар – быть одновременно смешной и привлекательной. Не каждая женщина решится соединить в себе эти два качества. Не зря Юлию Михалкову так любят зрители.