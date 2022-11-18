Пальцы кривые, прячет тело под мужской одеждой: поклонники Лободы бьют тревогу

Шик и лоск Светланы Лободы, похоже, остался в ее российском прошлом. Сейчас певица выглядит неузнаваемой.

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Помимо того, что она перестала носить платья или роскошные женственные костюмы, перебравшись в мужские одеяния, ее внешность стала выглядеть по-настоящему тревожно.

Почитатели Лободы переживают – не случилось ли чего с ней, ведь на последних кадрах в соцсетях ее худоба выглядит неестественной, да и сама звезда, похоже, это понимает, поскольку старается прятать свое тело за объемными нарядами.

Фолловеры заметили, что ее пальцы смотрятся скрюченными и костлявыми, глаза ввалились, под ними образовались синяки.