«Не сможем вернуться»: звезда сериала «След» Евгений Кулаков уехал в Израиль вместе с особенным сыном

Евгений Кулаков с сыном Ильей

Евгений Кулаков с сыном Ильей. Фото: соцсети

Жена артиста Ольга Бужор вместе с пятилетней дочкой Никой осталась в России.

Известный актер Евгений Кулаков принял решение навсегда уехать в Израиль вместе с сыном Ильей. По словам артиста, на этот шаг он решился ради наследника, страдающего ДЦП и аутизмом.

 «Останемся насовсем. Не сможем вернуться назад — не сможем. Мы три года назад уже уезжали, ищем же качество для сына, он тогда терял походку, и нужны были врачи. Но все-таки в России сделали операцию, там прошли и реабилитацию, и абилитацию», - поделился Евгений Кулаков.

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Сейчас Евгений Кулаков уже устроил 18-летнего Илью в школу, а сам занялся поисками работы. Пока в Израиле он всем доволен.

«Мы с сыном приехали в конце сентября и попали на все праздники. В Израиле я не испытываю тревогу. Когда с Ильей выезжаем гулять на улицу — это что-то невероятное… нас так встречают! Прохожие говорят, какой сын молодец, и мы этому рады», - рассказал Евгений Кулаков.

Супруга артиста Ольга Бужор с пятилетней дочкой Никой пока остались в Москве по личным причинам, чуть позже они планируют отправиться в Израиль, чтобы воссоединиться с мужской частью семьи.

По материалам YouTube-шоу «Гостиный двор».

Ольга Бужор с дочкой Никой. Фото: соцсети

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