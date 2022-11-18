«Не сможем вернуться»: звезда сериала «След» Евгений Кулаков уехал в Израиль вместе с особенным сыном

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Сейчас Евгений Кулаков уже устроил 18-летнего Илью в школу, а сам занялся поисками работы. Пока в Израиле он всем доволен.

«Мы с сыном приехали в конце сентября и попали на все праздники. В Израиле я не испытываю тревогу. Когда с Ильей выезжаем гулять на улицу — это что-то невероятное… нас так встречают! Прохожие говорят, какой сын молодец, и мы этому рады», - рассказал Евгений Кулаков.

Супруга артиста Ольга Бужор с пятилетней дочкой Никой пока остались в Москве по личным причинам, чуть позже они планируют отправиться в Израиль, чтобы воссоединиться с мужской частью семьи.

По материалам YouTube-шоу «Гостиный двор».