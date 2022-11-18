Пальчиками тык-тык: Михалкова показала на свои шары-пышности, выкатив их перед зеркалом (фото)

Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press

Юлия Михалкова восхищает поклонников своими безупречными формами.

Юлия Михалкова порадовала почитателей знойным кадром в корсетном топе, из которого ее шарообразные груди так и выкатывались.

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Звезда запечатлелась для соцсетей напротив зеркала, позируя эффектно на публику. Ее безупречные формы с тонкой талией и женственными пышностями произвели огромное впечатление на фолловеров.

Тем более она так умело акцентировала свою красоту, тыкая пальчиками в область декольте.

«Ах, неземная», «Безупречная», «Одно восхищение, нет слов», - не сдержали эмоций почитатели.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

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