«Происходит что-то невероятное»: раскуплены все билеты на концерты SHAMANA в марте в Москве и Питере

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN в марте даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

До выступлений еще четыре месяца, а билеты в Санкт-Петербурге уже раскуплены под ноль. И осталось не так много мест на концерт SHAMANA в Москве.

Певец в микроблоге признался, что не ожидал такого успеха. Он поблагодарил поклонников за такое внимание к его творчеству.

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