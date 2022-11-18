Звезда разошлась: Глюкоза в огромных трусах раздвинула ноги, показывая «верблюжью лапку»

Певица Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Ионова, в свои 36 лет выглядит значительно молодо. Часто звезде льстят, называя ровесницей старшей дочки, но сама красотка не обижается. Время над ней не властно, и двое родов за плечами никак не отразились на стройности Натальи.

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В очередной раз продемонстрировать, в какой идеальной форме находится звезда, Глюкоза решила на фотосессии. Она нарядилась в вязаный объемный свитер и огромные трусы-слипы с завышенной талией. В процессе съемки она раздвинула ноги и задрала кофту, продемонстрировав всем «верблюжью лапку» между ног.