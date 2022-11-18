«Могу ему только посочувствовать»: экс-солистка «Непары» Талышинская высказалась о бывшем партнере

Виктория Талышинская после ухода из дуэта «Непара» и серии разоблачительных интервью с обеих сторон пришла к выводу, что больше не будет говорить о бывшем партнере ничего: ни плохого, ни хорошего.

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Однако даже после такого решения в словах артистки чувствуется обида на солиста. Она слышит, что по радио и телевидению до сих пор звучит ее голос в дуэте «Непара», а Александр Шоуа продолжает петь их песни вместе с двумя новыми солистками.

«А то, что Саша с новой солисткой перепевает их… Ну, если ничего нового не рождается и вдохновение его покинуло, я могу ему только посочувствовать», - сказала Виктория Талышинская.

Напомним, певица в настоящий момент строит карьеру в дуэте «2 океана» с Владимиром Курто.

Источник: gazeta.ru.