Новости шоу-бизнеса: вскрылась причина ухода Нагиева с Первого канала, почему Орлова забеременела, Пресняков сделал заявление о разводе с Подольской

Пресняков заговорил о разводе с Подольской

Владимир Пресняков-младший заговорил о разводе с Натальей Подольской. Прямо в годовщину свадьбы артист сделала заявление о том, что он по-прежнему любит и любим, несмотря на то, что супругов «разводят» уже несколько лет.