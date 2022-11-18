Новости шоу-бизнеса: вскрылась причина ухода Нагиева с Первого канала, почему Орлова забеременела, Пресняков сделал заявление о разводе с Подольской

Вскрылась причина ухода Нагиева с Первого канала
Дмитрий Нагиев спустя 10 лет покинул шоу «Голос» на Первом канале. В новом сезоне шоумена заменили другими ведущими. Теперь стало известно, почему Нагиев ушел. Продюсер телеканала Юрий Аксюта рассказал, что шоумена отпустили на перерыв – мол, десятый сезон, пора бы отдохнуть.
Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press
Пресняков заговорил о разводе с Подольской
Владимир Пресняков-младший заговорил о разводе с Натальей Подольской. Прямо в годовщину свадьбы артист сделала заявление о том, что он по-прежнему любит и любим, несмотря на то, что супругов «разводят» уже несколько лет.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press
Боярский впервые высказался о сбежавших звездах
Михаил Боярский впервые высказал свое мнение о сбежавших из России звездах. Он заявил, что старается не обращать внимания на уехавших, поскольку сам бы так никогда не поступил.
Михаил Боярский. Фото: Global Look Press
Почему Орлова забеременела
Ольга Орлова в 44 года ждет ребенка. Новость о ее интересном положении удивила многих. Сама телеведущая объяснила, почему забеременела.
«Я встретила мужчину своей мечты, с которым мы поняли, что нам очень бы хотелось родить ребенка», - поведала звезда.