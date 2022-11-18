«Такая же ночнушка и колготки!»: Ирину Шейк заподозрили в краже образа Ольги Бузовой

Поклонники российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой обратили внимание на фотографии, которые недавно опубликовала на своей странице в соцсети модель Ирина Шейк. Ее образ на этих снимках оказался очень похож на один из старых образов звезды «Дома-2».

«Такая же ночнушка и колготки!» - заявил кто-то из наблюдательных подписчиков.

Обе звезды одеты в белые платья, хоть и абсолютно разного фасона, и кружевные колготки. В обоих фотосессиях девушки использовали обувь на высокой шпильке, а за спиной у них присутствовал неухоженный индустриальный фон.

«Когда вышла в подъезд в ночной сорочке», - пошутил кто-то из подписчиков Ирины.

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