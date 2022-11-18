Более чем на 8%: почему ЖКХ подорожает совсем скоро

Уже ни для кого не секрет, что с 1 декабря тарифа на коммунальные услуги подорожают. Причем, произойдет это второй раз за год. И людям придется платить за газ, например, на 8,5% больше.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Про причину повышения цен газ рассказал Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой».

«В следующем году, вероятно, у Газпрома будет существенное падение прибыли. И сейчас государство, таким образом, пытается минимизировать свои потери и потери компании, вернув деньги за счет потребителя», - объяснил Демидов.

Более того, это не последнее повышение, уверен Демидов. Он прогнозирует удорожание уже в середине следующего года.