«Как так можно?»: жена Сергея Жигунова объяснила, почему даже дома ходит при полном параде

Возлюбленная актера Сергея Жигунова - Виктория Ворожбит - разместила в личном микроблоге свежий кадр в домашней обстановке. Примечательно, что фото вызвало негативные комментарии у подписчиков.

Жена Жигунова сообщила, что ей стали писать о неправильном образе жизни. По словам хейтеров, Виктория зря наряжается для мужа дома.

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Сама Виктория не согласилась с мнением фолловеров.

«Я тут фото выкладываю утренние, а мне пишут, мол, утро, а ты уже в макияже и с прической, дура какая-то. Как так можно в напряжении всю жизнь жить? Ради мужика? Девочки, я вообще не понимаю, почему женщины дома ходят в халате, без мейка и нечесаные для самого главного мужчины в их жизни — мужа. А для каких-то людей, которых даже иногда не знают — часами наряжаются, ходят по салонам и так далее», – написала в своем микроблоге Жигунова.