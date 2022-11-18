Юлия Ефременкова испугала фанатов своим замученным видом

Фанаты Юлии Ефременковой и ее возлюбленного Мондезира Свет-Амура начинают искренне переживать за пару. Ведь они не только погрязли в «мамской» рутине среди подгузников, погремушек, газоотводных трубочек и бутылочек, но и явно очень устают - морально и физически.

Не так давно Ефременкова рассказывала о том, какую неоценимую помощь ей оказывает отец малышей. Мондезир делит с ней все заботы, и даже встает по ночам, чтобы покормить сыновей. Спустя некоторое время подписчицы начали жалеть бедного отца и даже потребовали, чтобы Юлия хотя бы давала парню выспаться.

«Давать отдыхать? А его что, кто-то заставляет? Дети - это ответственность двух взрослых людей, у них есть папа и мама, и заниматься детками должны оба родителя! Наш папа спал сегодня до 14 часов дня, его никто не будил, так что не переживайте, я думаю он выспался», - написала Юлия.

Судя по фотографии, которой она сопроводила эту фразу, именно мама в этой семье хронически не высыпается, и жалеть нужно именно ее, а не Мондезира.

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