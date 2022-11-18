Клава Кока возлежала на софе, сверкая округлостями в топе с прорезями

Исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» Клава Кока стремится привлекать публику не только вокальными данными, но и своими нарядами. На сцене звезда не стесняется, демонстрируя оригинальные и подчас вульгарные образы. В повседневности тоже не изменяет себе и выбирает секси-одежду.

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После тяжелого рабочего дня Клава Кока возлегла на софу и начала общаться с подписчиками. Она записала видео, на котором рассказала, что происходит в ее жизни: как насыщенны ее будни и что еще предстоит сделать. При этом, красотка постаралась, чтобы было видно прелести: пышный бюст она облекла в топ с прорезями, через которые округлости и выглядывали.