Из первых уст: Дмитрий Нагиев рассказал, когда вернется на Первый канал

Теперь Нагиев не скрывает перспектив своего возвращения. РИА «Новости» он рассказал, когда это станет возможным.

«Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», - поведала телезвезда.

Вопреки подозрениям людей, Нагиев не уехал из страны, а продолжает работать в театре, а накануне засветился на съемках с Настей Ивлеевой.