Из первых уст: Дмитрий Нагиев рассказал, когда вернется на Первый канал

Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press

Дмитрий Нагиев. Фото: Global Look Press

Шоумен в новом сезоне ушел с проектов без объяснения причины.

Бессменный ведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев расстроил в новом сезоне телезрителей, когда стало известно о его уходе. Сам артист сделал это молча, и лишь спустя два месяца сам объяснил, почему ушел.

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Теперь Нагиев не скрывает перспектив своего возвращения. РИА «Новости» он рассказал, когда это станет возможным.

«Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», - поведала телезвезда.

Вопреки подозрениям людей, Нагиев не уехал из страны, а продолжает работать в театре, а накануне засветился на съемках с Настей Ивлеевой.

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