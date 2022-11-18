«Розовая фламинга»: Светлана Бондарчук удивила гостей вечеринки оригинальным нарядом с перьями

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, журналистка и бизнес-леди Светлана Бондарчук в четверг вечером блеснула на светской вечеринке в необычном наряде - розовом платье с перьями страуса.

Телеведущая Ида Галич, которая стала одной из гостей вечеринки, увидев перья, в шутку назвала Светлану «розовой фламингой».

Вполне возможно, что этот образ светская львица выбрала не случайно. Дело в том, что две недели назад она показалась перед подписчиками с прической, которая делала ее похожей на певицу Алену Свиридову. Кто-то из подписчиков признался Светлане, что ему хочется, глядя на нее, запеть «Розовый фламинго, дитя заката».

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»