«Розовая фламинга»: Светлана Бондарчук удивила гостей вечеринки оригинальным нарядом с перьями

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Global Look Press

Светская львица использовала идею, которую ей подкинули подписчики.

Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука, журналистка и бизнес-леди Светлана Бондарчук в четверг вечером блеснула на светской вечеринке в необычном наряде - розовом платье с перьями страуса.

Телеведущая Ида Галич, которая стала одной из гостей вечеринки, увидев перья, в шутку назвала Светлану «розовой фламингой».

Вполне возможно, что этот образ светская львица выбрала не случайно. Дело в том, что две недели назад она показалась перед подписчиками с прической, которая делала ее похожей на певицу Алену Свиридову. Кто-то из подписчиков признался Светлане, что ему хочется, глядя на нее, запеть «Розовый фламинго, дитя заката».

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Спустя несколько дней Бондарчук написала под другим своим фото: 

«Шер или Русалочка? Или может Свиридова… или Ветлицкая,  или еще тысяча моих двойников?  Но все, конечно, очень достойные и красивые люди, ну, и русалочки. P.S. А вы говорите я вас не читаю».

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