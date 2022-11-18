«О мирном расходе пока говорить рано»: Надежда Стрелец раскрыла подробности развода бывшего главреда ELLE

Автор YouTube-канала «Стрелец-молодец» Надежда Стрелец опубликовала в личном микроблоге историю разрыва отношений Елены Сотниковой и Алексея Дорожкина. Оба раньше работали в издании ELLE.

Сотникова дала эксклюзивный комментарий Стрелец.

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«Мы официально разведены только сегодня, но сам процесс длится уже полгода. Все основные противоречия в нашем браке начались после того, как я перестала была главредом ELLE. Мою довольно тяжелую в любом отношении новую карьеру художника я строила в одиночестве», – призналась Елена Сотникова.