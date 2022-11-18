Солнцев - о Собчак: «Видели Ксюшу в Юрмале. Беременность хорошо видно»

Скандальная журналистка Ксения Собчак после своего побега в Литву объявилась в России и уже успела извиниться за своих подчиненных, обвиняемых в вымогательстве. Сама светская львица, похоже, выйдет сухой их воды.

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А вот про свою беременность Собчак не распространяется, стараясь высмеивать подобные новости. Однако, Рустам Солнцев заявил, что журналистка в положении, и ей уже не отвертеться.

«Друзья видели Ксюшу в Юрмале, говорят, что беременность уже хорошо видно», - заявил шоумен в своем Telegram-канале.

Собчак замужем за режиссером столичного театра Константином Богомоловым. Публика давно ждет, когда же блондинка подарит возлюбленному наследника. У обоих звезд есть дети от предыдущих браков: Богомолов воспитывает дочь-подростка от Дарьи Мороз, Собчак – пятилетнего сына от Максима Виторгана.