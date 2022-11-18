Располнела, игнорирует пуш-ап: Волочкова в бане с Джигурдой показала больше, чем обычно

Анастасия Волочкова приняла участие в новом выпуске «Агент-шоу» Анастасии Ивлеевой. Балерина в паре с давним приятелем Никитой Джигурдой показала свою версию популярного танцевального челленджа из TikTok. При этом, люди не смогли не заметить, как располнела танцовщица.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Волочкова нарядилась в красное боди с кружевной юбочкой. При этом, пуш-ап балерина проигнорировала, поэтому ее бюст так и клонило к земле. Кроме того, наряд не скрыл новые пропорции артистки: талия исчезла, а вместо нее то и дело образовывалось несколько складок.

А вот неизменным осталось чувство юмора звезды. Она без стеснения закинула ногу выше головы своего спутника, а также позволила ему держаться за свою грудь.