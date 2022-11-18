Предположительно, было трое: что известно о грабителях виллы Олега Тинькова

Появились подробности происходившего преступления в тосканском доме бизнесмена Олега Тинькова.
Сообщается, что воры вынесли часы, сумки и ювелирные украшения на сотни тысяч евро. Следы взлома и погром на вилле обнаружил сторож на утро после совершения преступления.
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К слову, самого Тинькова не было на вилле в тосканском городе Форте-дей-Марми, отметили в adnkronos.com. Бизнесмен с семьей улетел в Мексику.
По предварительным данным следствия, в группу преступников входило три человека. Они взломали систему охраны, затем проникли на виллу и вскрыли два сейфа. Сообщается о качественной подготовке воров.