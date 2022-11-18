«Обоюдное решение»: Нагиев впервые объяснил, почему ушел с Первого канала

Дмитрий Нагиев впервые за 10 лет не стал ведущим вокального шоу «Голос» на Первом канале и всех его видов. Например, на проекте для пожилых шоумена заменила Лариса Гузеева, на детском – Яна Чурикова. Что будет с классическим «Голосом», пока неизвестно. Зато Нагиев прервал молчание и объяснил свой уход с Первого канала.

В беседе с РИА «Новости» Дмитрий Нагиев дал понять, что считает в нынешние времена неуместным развлекательный контент.

«Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», - подчеркнул артист.

Нагиев уточнил, что его желание взять паузу в работе Первый канал поддержал: «Это было обоюдное решение. Руководства канала и мое».

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Ранее музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта рассказал, что руководство отпустило Нагиева в «творческий отпуск». Это такой перерыв, после которого шоумен вернется в работу.