Пропали дорогие часы и украшения: в Италии обчистили виллу Олега Тинькова

Итальянские газеты в четверг сообщили о том, что неизвестные люди проникли на территорию виллы, принадлежащей основателю и бывшему владельцу банка «Тинькофф» Олегу Тинькову. Добычей преступников стали часы и ювелирные украшения на крупную сумму.
Вилла Тинькова и его супруги Рины Восман расположена в Тоскане, в популярном среди знаменитостей городке Форте-дей-Марми.
Воры наведались туда в ночь с 16 на 17 ноября. Вилла была пуста, потому как семья Тинькова сейчас находится в Мексике. Охранник зашел на территорию лишь в четверг утром, увидел бедлам и тут же вызвал карабиньеров.
Как пишет газета La Repubblica со ссылкой на правоохранительные органы, преступники явно были профессионалами. Они отключили сигнализацию и не оставили никаких существенных улик.
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Дочь Олега Тинькова Дарья на вилле в Форте-дей-Марми. Фото: соцсети
Примечательно, что за день до этого в том же Форте-дей-Марми была ограблена другая вилла — Villa Luce, принадлежащая гражданке России. Эта девушка сдает жилье за большие деньги паре из Украины — мужчине 43 лет и его 37-летней жене.
Воришки влезли в дом, когда супруги мирно спали. Тем не менее, кто-то из них спит чутко и от шума в соседней комнате проснулся, чем спугнул преступников. Убегая, они унесли с собой несколько неприлично дорогих сумок.
В настоящее время полиция просматривает записи расположенных в округе видеокамер. Не исключено, что два преступления совершили одни и те же люди.