Пропали дорогие часы и украшения: в Италии обчистили виллу Олега Тинькова

Итальянские газеты в четверг сообщили о том, что неизвестные люди проникли на территорию виллы, принадлежащей основателю и бывшему владельцу банка «Тинькофф» Олегу Тинькову. Добычей преступников стали часы и ювелирные украшения на крупную сумму.

Вилла Тинькова и его супруги Рины Восман расположена в Тоскане, в популярном среди знаменитостей городке Форте-дей-Марми.

Воры наведались туда в ночь с 16 на 17 ноября. Вилла была пуста, потому как семья Тинькова сейчас находится в Мексике. Охранник зашел на территорию лишь в четверг утром, увидел бедлам и тут же вызвал карабиньеров.

Как пишет газета La Repubblica со ссылкой на правоохранительные органы, преступники явно были профессионалами. Они отключили сигнализацию и не оставили никаких существенных улик.

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