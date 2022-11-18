Бюст вывалила из корсета, трусы достала наружу – и вперед: Юлия Михалкова пустилась во все тяжкие

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова после ухода с проекта не потеряла своего звания самой сексуальной среди юмористок. Актриса обладает формами на зависть и всячески подчеркивает их, особенно когда речь заходит о фотосессиях.

Вот уже где Михалкова пускается во все тяжкие. Собственно, а где еще можно дать волю желаниям, ведь все это – для себя любимой. И на новой фотосессии Михалкова показала немного закулисья.

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Нарядившись в тугой корсет и свободные джинсы, Михалкова перед самым началом решила убедиться, все ли идеально. И покрасовалась перед зеркалом. Она проверила пышность своего бюста в декольте корсета, достала нужные объемы руками, а также позаботилась о том, чтобы трусы выглядывали из штанов – натянула их до талии. Довольная своим отражением в зеркале, красотка двинулась вперед, к красивым фотоснимкам.