«Причина не в отмене русской культуры»: почему концерт Little Big в Польше не состоялся, объяснил Шахназаров

Группа Little Big, сбежавшая в США весной этого года, пожаловалась на невостребованность и безденежье за океаном и перебралась в Европу, чтобы тут устроить концертный чес. Однако, в Польше их не приняли – выступление рейв-команды отменили «из-за политического давления», о чем рассказали сами музыканты. Хотя артисты изначально выступили за Украину и продолжают ее поддерживать.

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Но журналист Михаил Шахназаров считает, что политика тут не при чем. Дело вовсе не в позиции, хотя она, конечно, для Польши немаловажна. В отношении Little Big все просто, и обозреватель высказался о причине отмены концерта.

«Little Big ехали брать наскоком Штаты, а оказались не нужны даже в Польше. И причина не в отмене русской культуры. Просто такое творчество могли покупать только у нас», - считает журналист.

Кстати, это уже вторая отмена. Чуть ранее музыкантов не пустили в Казахстан, где они расчитывали тоже дать концерт.