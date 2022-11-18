Светлана Ходченкова может вскоре стать женой бизнесмена с Ямала

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

Актриса усердно скрывает свою личную жизнь. Но поклонники нашли подтверждение того, что знаменитость уже давно не одна.

Стало известно, что артистку Светлану Ходченкову хотят позвать замуж. Тайный поклонник блондинки балует возлюбленную путешествиям и дорогими подарками.

Ходченкова не привыкла афишировать свои отношения. Однако о бизнесмене с Ямала, который ухаживает за актрисой, удалось узнать чуть больше.

Павел Манченко, как и сама актриса, является владельцем квартиры на 71-м этаже в «Москва-Сити». Бизнесмен уже два года счастлив вместе с Ходченковой.

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Влюбленные наслаждаются друг другом, поэтому свадьба у Ходченковой может оказаться не за горами.

«В августе он устроил для актрисы путешествие по ее любимой Франции. Пара гуляла по Бордо, вдыхала свежий бриз на берегу Бискайского залива, наслаждалась фуа-гра в Новой Аквитании и исколесила на велосипедах винодельческую коммуну Сент-Эстеф», – передали слова знакомых Светланы в eg.ru.

 

 

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