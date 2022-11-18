Светлана Ходченкова может вскоре стать женой бизнесмена с Ямала

Стало известно, что артистку Светлану Ходченкову хотят позвать замуж. Тайный поклонник блондинки балует возлюбленную путешествиям и дорогими подарками.

Ходченкова не привыкла афишировать свои отношения. Однако о бизнесмене с Ямала, который ухаживает за актрисой, удалось узнать чуть больше.

Павел Манченко, как и сама актриса, является владельцем квартиры на 71-м этаже в «Москва-Сити». Бизнесмен уже два года счастлив вместе с Ходченковой.

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Влюбленные наслаждаются друг другом, поэтому свадьба у Ходченковой может оказаться не за горами.