Светлана Ходченкова может вскоре стать женой бизнесмена с Ямала

Стало известно, что артистку Светлану Ходченкову хотят позвать замуж. Тайный поклонник блондинки балует возлюбленную путешествиям и дорогими подарками.
Ходченкова не привыкла афишировать свои отношения. Однако о бизнесмене с Ямала, который ухаживает за актрисой, удалось узнать чуть больше.
Павел Манченко, как и сама актриса, является владельцем квартиры на 71-м этаже в «Москва-Сити». Бизнесмен уже два года счастлив вместе с Ходченковой.
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Влюбленные наслаждаются друг другом, поэтому свадьба у Ходченковой может оказаться не за горами.
«В августе он устроил для актрисы путешествие по ее любимой Франции. Пара гуляла по Бордо, вдыхала свежий бриз на берегу Бискайского залива, наслаждалась фуа-гра в Новой Аквитании и исколесила на велосипедах винодельческую коммуну Сент-Эстеф», – передали слова знакомых Светланы в eg.ru.