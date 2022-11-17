Подготовка к ЧМ-2022 идет полным ходом: Виктория Лопырева блеснула новым платьем в Дохе

Российская модель Виктория Лопырева в четверг прилетела в Катар, где уже в ближайшее воскресенье, 20 ноября, стартует Чемпионат мира по футболу FIFA. Устроившись в отеле, 39-летняя звезда вышла отправилась на церемонию предварительного открытия турнира.

В свой первый вечер в Дохе она надела длинное облегающее платье, сверкающее едва ли не сильнее, чем улыбка его хозяйки. Компанию платью составили черная сумочка с длинным ремешком и босоножки на шпильке.

Виктория пообещала подписчиками, что будет щедро делиться с подписчиками информацией, касающейся ожидаемого многими спортивного турнира.

«Все сильно преувеличено: например, что невозможно найти билеты на игру или забронировать отели. Да, есть сложности, потому что люди готовились заранее. Но всегда есть варианты», - уверяет она.

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