«Планируется направить более 550 млрд рублей»: россиян ждет индексация материнского капитала

Сало известно, что в следующем году государство выделит большие суммы на материнский капитал.
Индексация произойдет с первого февраля 2023 года.
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В Минтруде рассказали, с чем связана индексация материнского капитала:
«Начиная с этого года маткапитал индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. Проектом бюджета предусмотрена индексация, с учетом которой материнский капитал на первого ребенка будет увеличен на 65 тыс. рублей и составит 589,5 тысяч рублей, на второго ребенка – на 85,9 тыс. рублей и составит 779 тысяч рублей».