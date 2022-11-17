«Планируется направить более 550 млрд рублей»: россиян ждет индексация материнского капитала

Сало известно, что в следующем году государство выделит большие суммы на материнский капитал.

Индексация произойдет с первого февраля 2023 года.

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В Минтруде рассказали, с чем связана индексация материнского капитала: