«Планируется направить более 550 млрд рублей»: россиян ждет индексация материнского капитала

Мать и ребенок

Мать и ребенок. Фото: Global Look Press 

Мунтруд разместил на своем официальном сайте хорошую новость для матерей.

Сало известно, что в следующем году государство выделит большие суммы на материнский капитал. 

Индексация произойдет с первого февраля 2023 года. 

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В Минтруде рассказали, с чем связана индексация материнского капитала:

«Начиная с этого года маткапитал индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. Проектом бюджета предусмотрена индексация, с учетом которой материнский капитал на первого ребенка будет увеличен на 65 тыс. рублей и составит 589,5 тысяч рублей, на второго ребенка – на 85,9 тыс. рублей и составит 779 тысяч рублей».

 

«Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 млрд рублей», – отметил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на сайте ведомства.

Напомним, ранее юрист поделилась информацией, кому стоит ждать перерасчета пенсии.

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