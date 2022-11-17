Скандалы только на руку: стало известно о реальных доходах Ксении Собчак

Оказалось, журналистка Ксения Собчак после дела о вымогательстве у главы «Ростеха» стала только богаче.

Не так давно телеведущая вошла в состав учредителей трех компаний: ООО «Ши», ООО «ФИШ» и ООО «Гавань».