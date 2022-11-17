Скандалы только на руку: стало известно о реальных доходах Ксении Собчак

Оказалось, журналистка Ксения Собчак после дела о вымогательстве у главы «Ростеха» стала только богаче.
Не так давно телеведущая вошла в состав учредителей трех компаний: ООО «Ши», ООО «ФИШ» и ООО «Гавань».
«За 2021 год на доставке продуктов и ресторанной деятельности «Гавань» заработала 278 млн рублей с чистой выручкой в 32 млн. Кстати, во все компании Ксению, судя по всему, привел ее друг и известный ресторатор Борис Зарьков: он тоже числится среди владельцев бизнеса», – отметили в kp.ru.
Несмотря на штрафы, процветает и рекламный бизнес Собчак. У Ксении два рекламных агенства: ООО «Джун энд джулай» и ООО «Лидерс».
Напомним, ранее телеведущая Алена Водонаева прокомментировала извинения Ксении Собчак перед Сергеем Чемезовым.