«Жизнь закончит на чужбине»: сбежавшей в Израиль Пугачевой предрекли нищету

Напомним, Пугачева впервые улетела в Израиль более полугода назад. Тогда она пообещала, что вернется домой в конце лета, чтобы 1 сентября отправить детей в школу.

Увы, в России Алла Борисовна пробыла всего один месяц. Забрав документы сына и дочки из лицея, Примадонна снова тайно сбежала за границу.

Позже выяснилось, что певица выставила на продажу свой подмосковный замок-особняк. Элитную недвижимость оценили в один миллиард рублей.