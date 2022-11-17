«Жизнь закончит на чужбине»: сбежавшей в Израиль Пугачевой предрекли нищету

Отъезд Аллы Пугачевой и других отечественных артистов за границу до сих пор активно обсуждается в Сети. По мнению Романа Худякова, после побега из России знаменитостей не ждет ничего хорошего.
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«Они утратили самое дорогое, не осознав этого: любовь публики, Родину. И жизнь закончат на чужбине, скорее всего в нищете. России они больше не нужны», — высказался экс-депутат в соцсети.
Напомним, Пугачева впервые улетела в Израиль более полугода назад. Тогда она пообещала, что вернется домой в конце лета, чтобы 1 сентября отправить детей в школу.
Увы, в России Алла Борисовна пробыла всего один месяц. Забрав документы сына и дочки из лицея, Примадонна снова тайно сбежала за границу.
Позже выяснилось, что певица выставила на продажу свой подмосковный замок-особняк. Элитную недвижимость оценили в один миллиард рублей.