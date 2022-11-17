«Нет никаких фактов»: директор Татьяны Булановой опроверг слухи о предстоящей свадьбе

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова. Фото: соцсети 

Пост о том, что исполнительница выходит замуж, был удален.

Сообщение о скорой свадьбе певицы Татьяны Булановой назвали дезинформацией. Такое заявление сделал директор знаменитости Константин Сергеев.

Напомним, совсем недавно подруга Булановой опубликовала в соцсетях новость о предстоящем замужестве артистки. Поклонники Булановой принялись тут же обсуждать событие и поздравлять певицу.

Но представитель Булановой не подтвердил свадьбу Татьяны. А пост приятельницы вскоре удалили.

 

«Пост удален, это дезинформация. Никаких комментариев, мы не отвечаем за действия людей, которые, не посоветовавшись, выкладывают свои посты. Я могу вам сказать, что Татьяна Буланова на Луну улетела, например. Мы все опровергаем, нет никаких фактов», — заявил представитель Татьяны Булановой Константин Сергеев в беседе с spb.kp.ru.

Напомним, ранее Татьяну Буланову поздравили с запланированной свадьбой

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