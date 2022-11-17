«Нет никаких фактов»: директор Татьяны Булановой опроверг слухи о предстоящей свадьбе

Сообщение о скорой свадьбе певицы Татьяны Булановой назвали дезинформацией. Такое заявление сделал директор знаменитости Константин Сергеев.

Напомним, совсем недавно подруга Булановой опубликовала в соцсетях новость о предстоящем замужестве артистки. Поклонники Булановой принялись тут же обсуждать событие и поздравлять певицу.

Но представитель Булановой не подтвердил свадьбу Татьяны. А пост приятельницы вскоре удалили.