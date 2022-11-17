«Нет никаких фактов»: директор Татьяны Булановой опроверг слухи о предстоящей свадьбе

Сообщение о скорой свадьбе певицы Татьяны Булановой назвали дезинформацией. Такое заявление сделал директор знаменитости Константин Сергеев.
Напомним, совсем недавно подруга Булановой опубликовала в соцсетях новость о предстоящем замужестве артистки. Поклонники Булановой принялись тут же обсуждать событие и поздравлять певицу.
Но представитель Булановой не подтвердил свадьбу Татьяны. А пост приятельницы вскоре удалили.
«Пост удален, это дезинформация. Никаких комментариев, мы не отвечаем за действия людей, которые, не посоветовавшись, выкладывают свои посты. Я могу вам сказать, что Татьяна Буланова на Луну улетела, например. Мы все опровергаем, нет никаких фактов», — заявил представитель Татьяны Булановой Константин Сергеев в беседе с spb.kp.ru.
Напомним, ранее Татьяну Буланову поздравили с запланированной свадьбой.