«Кто из ребят сожалеет?»: Водонаева прокомментировала извинения Собчак перед Чемезовым

Ксения Собчак и Алена Водонаева

Ксения Собчак и Алена Водонаева. Фото: соцсети

Телеведущая поинтересовалась, действительно ли жена Константина Богомолова отреклась от своих сотрудников.

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева обратилась в личном микроблоге к скандально известной журналистке Ксении Собчак. 

Водонаева решила узнать у Собчак, кто именно из ее сотрудников раскаялся в вымогательстве крупной суммы денег у главы «Ростеха» Чемезова. 

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Напомним, недавно Ксения Собчак извинилась перед Сергеем Чемезовым. Также телеведущая заявила, что находящиеся в СИЗО ее коллеги сожалеют о случившемся. Тем самым Собчак публично подтвердила вымогательство средств у Чемезова.

Алена Водонаева решила раскусить Ксению Собчак и поэтому оставила следующий комментарий в соцсетях:

«Ксения, кто из ребят сожалеет и о чем именно? Кто признал вину в вымогательстве?»

Напомним, ранее Собчак стала удалять комментарии в соцсетях о гражданстве и «Ростехе».

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