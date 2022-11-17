«Кто из ребят сожалеет?»: Водонаева прокомментировала извинения Собчак перед Чемезовым

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева обратилась в личном микроблоге к скандально известной журналистке Ксении Собчак.

Водонаева решила узнать у Собчак, кто именно из ее сотрудников раскаялся в вымогательстве крупной суммы денег у главы «Ростеха» Чемезова.

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Напомним, недавно Ксения Собчак извинилась перед Сергеем Чемезовым. Также телеведущая заявила, что находящиеся в СИЗО ее коллеги сожалеют о случившемся. Тем самым Собчак публично подтвердила вымогательство средств у Чемезова.