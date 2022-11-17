«Кто из ребят сожалеет?»: Водонаева прокомментировала извинения Собчак перед Чемезовым

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева обратилась в личном микроблоге к скандально известной журналистке Ксении Собчак.
Водонаева решила узнать у Собчак, кто именно из ее сотрудников раскаялся в вымогательстве крупной суммы денег у главы «Ростеха» Чемезова.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, недавно Ксения Собчак извинилась перед Сергеем Чемезовым. Также телеведущая заявила, что находящиеся в СИЗО ее коллеги сожалеют о случившемся. Тем самым Собчак публично подтвердила вымогательство средств у Чемезова.
Алена Водонаева решила раскусить Ксению Собчак и поэтому оставила следующий комментарий в соцсетях:
«Ксения, кто из ребят сожалеет и о чем именно? Кто признал вину в вымогательстве?»
Напомним, ранее Собчак стала удалять комментарии в соцсетях о гражданстве и «Ростехе».