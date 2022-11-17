«Будущий зять?»: Рената Литвинова показала фото 21-летней дочери с симпатичным парнем

Актриса Рената Литвинова, которая весной 2022 года окончательно переехала в одну из стран Европы вместе с певицей Земфирой, в четверг поделилась со своими поклонниками фотографией дочери.

Ульяне Добровинской сейчас 21 год, она живет и учится в бельгийском Антверпене. На фото девушка запечатлена рядом с красивым высоким парнем модельной внешности. Обсуждая фото, интернет-пользователи заподозрили, что Ульяна встречается с этим молодым человеком.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».