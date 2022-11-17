«Будущий зять?»: Рената Литвинова показала фото 21-летней дочери с симпатичным парнем

Актриса Рената Литвинова, которая весной 2022 года окончательно переехала в одну из стран Европы вместе с певицей Земфирой, в четверг поделилась со своими поклонниками фотографией дочери.
Ульяне Добровинской сейчас 21 год, она живет и учится в бельгийском Антверпене. На фото девушка запечатлена рядом с красивым высоким парнем модельной внешности. Обсуждая фото, интернет-пользователи заподозрили, что Ульяна встречается с этим молодым человеком.
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Ульяна Добровская и Федор Дьяконов. Фото: соцсети
«А может, это будущий зять Ренаты?» — написала одна из подписчиц звезды.
Как нам удалось выяснить, молодой человек — близкий друг Ульяны, художник, дизайнер и модель Федор Дьяконов. Судя по его аккаунтам в соцсетях, с дочкой актрисы его связывает только крепкая дружба.