«Просто трещит по швам»: раздобревшая Ольга Бузова едва поместила гром-бедра в миниатюрное платье

Ольга Бузова много лет выступает на сцене и снимается в шоу. При этом она всегда находит время на вечеринки и подруг. Много лет телеведущая дружит с Марией Погребняк, которая является женой известной футболиста. Зачастую подружки ходят в рестораны. А 17 ноября светская львица празднует день рождения, устроив вечеринку в стиле Барби.
На праздник Ольга стала готовится с обеда. Она сделала объемную прическу с кудрями и макияж с блестками. Примечательно, что телеведущая облачилась в силуэтное платье розового цвета. Наряд подчеркнул ее пополневшие формы. Она едва поместила бедра в тугое платье. Бузова покрасовалась на камеру, виляя своими формами.
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Поклонники сразу заметили, что артистка поправилась. Они стали опасаться, что произойдет конфуз и наряд не выдержит габаритов хозяйки в самый ответственный момент.
«Ну что за кукла», «Ой, как опасно платье сидит на фигуре», «Просто трещит по швам», «Оля, ты прям Кардашьян», «Какая вы стали мощная в бедрах», — прокомментировали кадры подписчики.
Напомним, что накануне Бузова уже удивила фанатов, когда отметилась в платье без белья.