«Просто трещит по швам»: раздобревшая Ольга Бузова едва поместила гром-бедра в миниатюрное платье

На праздник Ольга стала готовится с обеда. Она сделала объемную прическу с кудрями и макияж с блестками. Примечательно, что телеведущая облачилась в силуэтное платье розового цвета. Наряд подчеркнул ее пополневшие формы. Она едва поместила бедра в тугое платье. Бузова покрасовалась на камеру, виляя своими формами.

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